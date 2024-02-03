هالة حشيش تكشف تفاصيل انضمامها للإذاعة رغم رفض والدها

قالت الإعلامية هالة حشيش، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إنها بعد انتهائها من الثانوية العامة والتحاقها بالجامعة تم إخبارها بأنه سيتم تعيينها معيدة، مشيرة إلى أنه وقتها كان يوجد امتحان مذيعين وقدمت فيه.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أن الامتحان كان للمحللين والمذيعين والمترجمين، مشيرة إلى أن الامتحان الأول كان تحريريا وبرقم جلوس وتقدم له 3 آلاف واحد ونجحت منهم مجموعة، وأرسلوا لهم لعمل مقابلة شخصية، وامتحنها وقتها بابا شارو وصفية المهندس وهمت مصطفى.

وأكدت هالة حشيش أنها كانت المرة الأولى التي تدخل فيها الإذاعة، مشيرة إلى أنها بدأت بقراءة العربي ووقتها أخطأت كثيرًا، فطلب منها بابا شارو أن تقرأ القرآن الكريم؛ لأنه بالتشكيل، وأنها هي من طلبت أن تقرأ الإنجليزي، مؤكدة أن مشكلة اللغة العربية كان يحلها مصحح اللغة العربية، الذي كان يقوم بتشكيل النص.

رفض والدها عملها بالإذاعة

وكشفت عن أن والدها لم يوافق على عملها بالإذاعة، رغم نجاحها في الاختبار، لكن بابا شارو طلب منها أن تلتحق بالبرنامج الأوروبي، ووقتها كانت النشرة بـ50 قرشًا.