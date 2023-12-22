الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قسم الإذاعة بإعلام القاهرة ينظم ملتقى عروض بودكاست.. 26 ديسمبر

كلية الإعلام بجامعة
كلية الإعلام بجامعة القاهرة

يعقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ملتقي عروض بودكاست لطلاب الفرقة الرابعة بشعبة الراديو يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية والدكتور أشرف جلال رئيس القسم، تحت إشراف الدكتورة نشوى جمال المشرف العام على التدريب بالقسم والدكتورة نهال عمر الفاروق المشرف على مشروعات تخرج الراديو.

وتضم لجنة تحكيم الملتقى كوكبة من أساتذة الإعلام وكبار الإعلاميين في مقدمتهم الدكتور وسام نصر وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، المدربة الدولية والإعلامية رشا الديب مقدمة بودكاست أصواتنا، نهي لملوم مسؤول التواصل عن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا والمدربة الدولية في سلامة الصحفيين والنوع الاجتماعي. 

يعرض في الملتقى 8 بودكاست تحت إشراف المدرسين بالقسم وهم فاطمة أحمد وشيماء أحمد وأميرة إسماعيل بمشاركة الإعلامي أحمد الحديدي المذيع بالبرنامج العام ومهندس الصوت محمد صدقه. 

تتنوع موضوعات البودكاست المقدمة بين الموضوعات السياسية التي جاءت في مقدمتها: رصد أبعاد القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي وحياة شيرين أبوعاقلة إحدى أيقونات القضية الفلسطينية إعلاميا.. وقضايا اللاجئين في مصر ومكانة سيناء أرض الفيروز أما عن الموضوعات الاجتماعية فتنوعت بين قضايا اختلاف الأجيال، وتحليل العقلية الإجرامية وكان للخيال وعالم السوشيال ميديا بصمتهم في موضوعات البودكاست فهناك بودكاست يتناول آليات صناعة التريندات اليومية.

بودكاست الإعلام بجامعة القاهرة الملتقى

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