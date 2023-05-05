الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إعلام القاهرة" تكشف تفاصيل مشروع تخرج "بدل سفر" لدعم الشباب

الدكتورة لميس النجار،
الدكتورة لميس النجار،

كشفت الدكتورة لميس النجار، مدرس مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تفاصيل مشروع تخرج “بدل سفر” لطلبة الفرقة الرابعة بقسم الصحافة.

وقالت خلال لقائها،علي فضائية DMC، اليوم الجمعة، إن فكرة مشروع “بدل سفر” تم التوصل إليها بعد عدة حلقات نقاشية مع الطلاب لإعداد مدونة متخصصة تضم أهم القضايا المتواجدة في الشارع المصري، كاشفة أن الفكرة جاءتها بعد التعرف على رغبة عدد كبير من الشباب في السفر بعد تخرجهم من الجامعة.

وأضافت، مشروع “بدل سفر”، جاء بالتزامن مع تشجيع الدولة لمشروعات الشباب وإطلاق مبادرة “أبدا” أيضاً لدعم الشباب، لتصبح هذه الحملة بمثابة داعم لهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة.

وتعتبر مشروع “بدل سفر” يعتبر أول مدونة متخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والتي تضم عدة أفكار لمشروعات شبابية مختلفة من بداية اختيار الفكرة والتوجه للجهات المختصة والممولة للمشروع وإعداد دراسات الجدوى وتقديم كافة المعلومات التي تهم الشباب في هذا الشأن لتحقيق الهدف الرئيسي من الحملة وهو إعداد مشروع في بلدك بدلا من السفر للخارج.

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