تفاصيل الوداع الأخير بين معتمد جمال ولاعبى الزمالك

حرص معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك على حضور جزء من مران الفريق اليوم من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية.

وودع المدير الفني السابق، لاعبي الزمالك خلال الجلسة التي حضرها رفقة الجهاز الفني الجديد، ومن جانبه وجه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الشكر لمعتمد جمال على الفترة التي قضاها مؤكدا على تقديره لجميع المجهودات التي بذلها.

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.

الظهور الأول لجوزيه جوميز في التدريبات الجماعية للزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين عقب استئناف التدريبات.

وحضر مران الزمالك كل من المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

وعقد أعضاء مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين على هامش المران للتأكيد على الدعم الكامل لهم في الفترة المقبلة، والترحيب بالصفقات الجديدة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي كان حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام بعد التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.