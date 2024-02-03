الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أسيرين محررين بعد الاعتداء عليهما بالضرب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليلة، معتقلين محررين من بلدة يعبد غرب جنين.

وأفاد مواطنون من البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المعتقلين المحررين أسعد عصام عمرو (27 عامًا) وحسني تيسير عمرو (29 عامًا)، وذلك عقب اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة، وأكدوا أن جنود الاحتلال اعتدوا عليهما بالضرب المبرح قبيل اعتقالهما.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت أفرجت عن أسعد عمرو قبل نحو خمسة شهور، وبأنه اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة يعبد منذ ساعات، حيث اقتحمتها قوة راجلة، تبعها تعزيزات بعدة آليات، جابت شوارع وأحياء البلدة، وسط مواجات مع الشبان.