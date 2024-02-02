الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفيرة الأمريكية لمجلس الأمن: تقدم كبير فى مفاوضات إدخال المساعدات لغزة

غزة
غزة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إن المفاوضين يحرزون تقدما في المحادثات الرامية إلى جلب المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضافت: “لا أستطيع أن أعطيكم إطارا زمنيا للمفاوضات”. 

وتناولت “توماس” تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط، حيث ان “المفاوضات تستغرق وقتاً”، وتابعت: "لكننا نمنحها ذلك الوقت.. ونحن نبذل هذا الجهد على الأرض”.

ورفضت وصف المساعدات لغزة بالضئيلة، لكنها وافقت على أن القطاع لم يتلق ما يكفي.

كما سلطت الضوء على أهمية إجراء تحقيق سريع في قضية وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة “أونروا”، التي تتهمها إسرائيل بوجود نشطاء من حماس خلال هجمات 7 أكتوبر.

الأمم المتحدة مع فرار الفلسطينيين 

txt

أمميون: إسرائيل انتهكت حرمة مبانى الأمم المتحدة باستهداف منشآت "أونروا"

 

ويبدو أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة.

واحتدم القتال في غزة يوم الجمعة وورد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الليل. 

وأفاد المكتب الصحفي لحركة حماس، بوقوع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي حول خان يونس - المدينة الرئيسية في جنوب غزة والتي كانت محور القتال الأخير. 

وقالت “فرانس برس” إن الطائرات الإسرائيلية أسقطت مرة أخرى منشورات تدعو المدنيين إلى مغادرة المنطقة المحيطة بمجمع مستشفى الشفاء.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من أربعة أشهر من القتال جعل غزة "غير صالحة للسكن"، في حين أدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية.

السفيرة الأمريكية يحرزون مجلس الأمن الدولي غزة القطاع

الأكثر قراءة

عاجل| "القصابين" تطالب بإغلاق المجازر شهرًا ومنع تصدير اللحوم للسيطرة على ارتفاع الأسعار

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة