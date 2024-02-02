السفيرة الأمريكية لمجلس الأمن: تقدم كبير فى مفاوضات إدخال المساعدات لغزة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إن المفاوضين يحرزون تقدما في المحادثات الرامية إلى جلب المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضافت: “لا أستطيع أن أعطيكم إطارا زمنيا للمفاوضات”.

وتناولت “توماس” تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط، حيث ان “المفاوضات تستغرق وقتاً”، وتابعت: "لكننا نمنحها ذلك الوقت.. ونحن نبذل هذا الجهد على الأرض”.

ورفضت وصف المساعدات لغزة بالضئيلة، لكنها وافقت على أن القطاع لم يتلق ما يكفي.

كما سلطت الضوء على أهمية إجراء تحقيق سريع في قضية وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة “أونروا”، التي تتهمها إسرائيل بوجود نشطاء من حماس خلال هجمات 7 أكتوبر.

الأمم المتحدة مع فرار الفلسطينيين

ويبدو أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة.

واحتدم القتال في غزة يوم الجمعة وورد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الليل.

وأفاد المكتب الصحفي لحركة حماس، بوقوع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي حول خان يونس - المدينة الرئيسية في جنوب غزة والتي كانت محور القتال الأخير.

وقالت “فرانس برس” إن الطائرات الإسرائيلية أسقطت مرة أخرى منشورات تدعو المدنيين إلى مغادرة المنطقة المحيطة بمجمع مستشفى الشفاء.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من أربعة أشهر من القتال جعل غزة "غير صالحة للسكن"، في حين أدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية.