محمد داود: الملحد لديه خلل بسبب نقص المعرفة بجلال الخالق عز وجل

قال الدكتور محمد داود، أستاذ اللغويات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، إن نقص المعرفة بجلال الخالق عز وجل، يهوي بالملحد في الكثير من المشاكل والمغالطات، موضحًا أنه عندما يستعظم هذه المشاكل في ذهنه يحدث لديه الخلل، محذرًا من النظرة المقتصرة على عالم الشهادة في الدنيا، دون الوضع في الاعتبار عالم الغيب في الآخرة، مع ضرورة أن نعيد قراءتنا للتعرف على صفات الخالق، عظيم الحكمة، خفي اللطف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



وأكد داود، خلال ندوة عقدها جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الحوار الفكرى بين الحق والباطل، وبين الشر والخير هو سنة الكون منذ بداية الخلق، مشددًا على أهمية التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة التشريعية، حيث إن الله تعالى خلق الخير والشر في هذا الكون، لكنه تعالى لم يأمر بالشر، وإنما خلقه لوظيفة كونية وعلمية، من أجل إيقاظ عقل الإنسان ليجتنب هذا الشر.

وأوضح أن القرآن الكريم اشتمل على 1260 سؤالا للعقل البشري، بما يدل على أنه اعتمد الدليل العقلي، وخاطب العقل بأن يفكر فى خالقه، كما أنه اعتمد الدليل العلمي، كما في قوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم"، داعيا الماديين والملحدين إلى أن يتعرفوا على جلال الخالق عز وجل، وأن من أسمائه الحسنى "الحكيم".

كلمة الدكتور محمد داود بمعرض الكتاب

كلمة الدكتور محمد داود بمعرض الكتاب