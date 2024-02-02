الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال يبهرون رواد معرض الكتاب بالرقص على أنغام الأغاني الصعيدية (فيديو)

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

أبهرت إحدى فرق قصور الثقافة رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، في دروته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

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واحتشد المئات من الزائرين حول أحد مسارح معرض الكتاب، لمُشاهدة العرض الذي قام به 6 فتيات صغار يرتدين الزيّ الفلاحي، ويرقصن على أنغام الأغاني الصعيدية، حيثُ تفاعل الجمهور مع رقصات الصغار، وقاموا بالتصفيق لهنّ في مشهد لفت أنظار الجميع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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