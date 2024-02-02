الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف محيط بلدات جنوبى لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والفرديس جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب اللبنانية الصهيونية 

وكان قد صرح وزير خارجية لبنان، عبدالله بوحبيب، بأن الحكومة اللبنانية تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان لمنع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

الخارجية اللبنانية 

وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يستفز لبنان كل يوم، لافتًا إلى أنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب أيضًا.

وسائل اعلام لبنانية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب اللبنانية الصهيونية استهدافات إسرائيلية

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