"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف محيط بلدات جنوبى لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والفرديس جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب اللبنانية الصهيونية

وكان قد صرح وزير خارجية لبنان، عبدالله بوحبيب، بأن الحكومة اللبنانية تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان لمنع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

الخارجية اللبنانية

وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يستفز لبنان كل يوم، لافتًا إلى أنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب أيضًا.