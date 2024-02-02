3000 جندى إسرائيلى خضعوا للعلاج فى قسم الطب النفسى منذ حرب غزة

أفاد إعلام إسرائيلي بأن 3000 جندي خضعوا للعلاج في قسم الطب النفسي، التابع للجيش، منذ بداية الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

الخسائر الصهيونية فى الحرب

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية هم "مواطنون ملتزمون بالقانون"، ووصف الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن بفرض عقوبات على المتطرفين المستوطنين بأنه "صارم".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تتخذ إسرائيل إجراءات ضد كل من يخالف القانون في كل مكان، وبالتالي لا داعي لاتخاذ خطوات جذرية في هذا الشأن.

الدعم الأمريكى للكيان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الجولة الأولى من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين.