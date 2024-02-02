الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى الغربية

تحصين
تحصين

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الجمعة 25 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024، والتي تستمر لنحو شهر.

وقال أنور- في بيان اليوم- إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفا و697 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز.

 توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة

 وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.

وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الدكتور حاتم مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية المستهدف مستوى المحافظة الماشية الأبقار

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