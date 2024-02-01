السيرة الذاتية ليعقوب شاروني في لقاء لـ "قصور الثقافة" مع أطفال معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، اليوم الخميس عددا من الورش الفنية والثقافية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بورشة الفنية حكي بعنوان "الصحة والسلامة" تحدثت خلالها شيرين عبد المولى مع الأطفال عن مفهوم النظافة، مقدمة لهم عدة نصائح حول التغذية الصحية أهمها غسل اليدين وتعقيم أسطح تحضير الطعام باستمرار، هذا إلى جانب الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، وتقليل السكريات، وطهي الطعام بشكل جيد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتلى ذلك ورشة عمل تصميمات مختلفة باستخدام الكانسون والفوم جليتر وخامات معاد تدويرها، هذا إلى جانب ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب سارة علي، وتصميم حلي وإكسسوارات بالخرز.

من ناحية أخرى أقامت د. إيمان نوار ورشة تصميم بورتريه بتقنية الديكوباج للكاتب "يعقوب الشاروني" شخصية معرض الطفل لهذا العام، تلاها تعريف بسيرته الذاتية، وأبرز مؤلفاته.

معرض الكتاب

وفي جناح "حياة كريمة" أقيمت ورشة تصميم إكسسوارات بالخرز الملون، تلاها فقرة رسم على الوجه تنفيذ شهد عيد، واختتمت الفعاليات بورشة حكي عن الألعاب الشعبية، إلى جانب مناقشة عدد القصص لتعليم السلوكيات الإيجابية.

تقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل، والإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة الشيماء الصعيدي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.