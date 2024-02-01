الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: ليس لدينا خطط لارسال قوات برية للقتال مع الحوثيين

جانب من استهداف الحوثيين
جانب من استهداف الحوثيين للسفن

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة ليس لديها خطط لإرسال قوات برية للقتال ضد الحوثيين.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، أن المملكة المتحدة لن ترسل قوات برية للقتال ضد المسلحين الحوثيين في اليمن.

وقال “دودن” في مقابلة يوم الخميس نقلتها “رويترز”: لنكن واضحين تمامًا منذ البداية.. ليست لدينا أي خطط على الإطلاق لوضع قوات على الأرض.

وتابع أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد أهداف الحوثيين في اليمن أضعفت الجماعة المدعومة من إيران وكانت تهدف إلى تقليل قدرتها على تهديد السفن في البحر الأحمر، وليس الإطاحة بالجماعة.

خطوة نحو إضعاف قدرة الحوثي 

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وقال “دودن” إنه واثق من أن الضربات كانت خطوة نحو إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد البحر الأحمر، وجزء من إجراءات أوسع تشمل فرض عقوبات على شخصيات حوثية. 

وقال: نحن بحاجة إلى تشديد الضغط على الحوثيين لأن جذور هذا الأمر تكمن في التزام المملكة المتحدة بضمان الاستقرار وحرية التجارة للسلع والحركة.

في سياق متصل، حذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها في جميع أنحاء المنطقة "بحلول نهاية فبراير" إذا لم يتم استئناف التمويل.

 

رئيس الوزراء البريطاني المملكة المتحدة خطط قوات برية الحوثي

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