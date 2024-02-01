الحوثى: طلب الوساطة الصينية أظهر الفشل الأمريكى البريطانى فى البحر الأحمر

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن محاولات الولايات المتحدة لإشراك الصين في الوساطة في هجمات البحر الأحمر أظهرت فشل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مهمتهما، حسبما ذكرت "رويترز".

وأعلن الحوثيون عن استهدافهم السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، كرد على انتهاكات الاحتلال في غزة.

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين، لكن الهجمات استمرت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال الحوثيون إنهم مستعدون لمعركة طويلة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا لإرسال مهمة بحرية إلى المنطقة لردع الهجمات على الشحن التجاري. وقال وزير الدفاع الإيطالي، الخميس، إن تعطيل الشحن عبر قناة السويس من شأنه أن يعطل الاقتصاد الإيطالي.

دعم إقامة دولة فلسطينية

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن مساعيها لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، في تصريحات لموقع "Axios": "لم يكن هناك أي تغيير في السياسة" من قبل الإدارة فيما يتعلق بهذا الهدف.

وتابع: "أوضحنا علناً أننا نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. لقد كانت هذه هي سياسة الولايات المتحدة لبعض الوقت".