الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثى: طلب الوساطة الصينية أظهر الفشل الأمريكى البريطانى فى البحر الأحمر

الحوثي
الحوثي

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن محاولات الولايات المتحدة لإشراك الصين في الوساطة في هجمات البحر الأحمر أظهرت فشل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مهمتهما، حسبما ذكرت "رويترز".

وأعلن الحوثيون عن استهدافهم السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، كرد على انتهاكات الاحتلال في غزة.

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين، لكن الهجمات استمرت. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال الحوثيون إنهم مستعدون لمعركة طويلة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا لإرسال مهمة بحرية إلى المنطقة لردع الهجمات على الشحن التجاري. وقال وزير الدفاع الإيطالي، الخميس، إن تعطيل الشحن عبر قناة السويس من شأنه أن يعطل الاقتصاد الإيطالي.

دعم إقامة دولة فلسطينية 

 

txt

الخارجية الأمريكية: نسعى لإنشاء دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن مساعيها لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، في تصريحات لموقع "Axios": "لم يكن هناك أي تغيير في السياسة" من قبل الإدارة فيما يتعلق بهذا الهدف.

وتابع: "أوضحنا علناً أننا نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. لقد كانت هذه هي سياسة الولايات المتحدة لبعض الوقت".

البحر الاحمر الولايات المتحدة الصين المملكة المتحدة الحوثي

الأكثر قراءة

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟