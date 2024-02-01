الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: نسعى لإنشاء دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل

ماثيو ميلر المتحدث
ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تسعى لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأضاف "ميلر" خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "أثرنا مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة ونعارض أي تقليص لمساحة القطاع".

وأوضح أن إسرائيل أبلغتنا أنها لا تريد الاستيلاء على قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك عدة طرق للوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية ونبحث مجموعة من الخيارات ونناقشها مع حلفائنا.

وقال، إن الولايات المتحدة تؤمن بأن عمل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" محوري ومهم للغاية للسكان في قطاع غزة

وفاجأت الولايات المتحدة العالم بإعلانها تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك على خلفية اتهام وجهته إسرائيل إلى بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا متورطين في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وذكر البيان أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الادعاءات، وأطلعت الكونجرس على هذا الإجراء.

كما أشار "ميلر" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على إجراء تحقيق شامل في الأمر.

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