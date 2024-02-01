أماكن سيارات خدمة عملاء "مياه المنوفية" المتنقلة خلال فبراير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال شهر فبراير الجارى بمختلف مراكز المحافظة.

وذكر الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

1- شبين الكوم - بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطه رفع صرف صحي.

2- بركة السبع - كفر هلال - بمحطه صرف صحي كفر هلال أمام المقابر.

3- أشمون - سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس.

4- الشهداء - نادر - شارع الجسر بجوار الشقير بجوار جامع الشقيري.

5- قويسنا - كفر ميت العبسي - محطه رفع كفر ميت العبس أمام مسجد أبو المكارم.

وتقدم السيارة خدمات الشركة المختلفة كسداد الفواتير والتعاقد على تركيب العدادات وبيع القطع الموفرة وغيرها من الخدمات الأخرى.