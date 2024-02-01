الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أماكن سيارات خدمة عملاء "مياه المنوفية" المتنقلة خلال فبراير

أماكن سيارات خدمة
أماكن سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال شهر فبراير الجارى بمختلف مراكز المحافظة.

وذكر الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

1- شبين الكوم -  بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطه رفع صرف صحي.
2- بركة السبع - كفر هلال - بمحطه صرف صحي كفر هلال أمام المقابر.
3- أشمون - سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس.
4- الشهداء - نادر - شارع الجسر بجوار الشقير بجوار جامع الشقيري.
5- قويسنا - كفر ميت العبسي - محطه رفع كفر ميت العبس أمام مسجد أبو المكارم.

وتقدم السيارة خدمات الشركة المختلفة كسداد الفواتير والتعاقد على تركيب العدادات وبيع القطع الموفرة وغيرها من الخدمات الأخرى.

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خدمة العملاء شارات خدمة العملاء المتنقله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

مواد متعلقة

"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر فبراير

محافظ المنوفية يشدد على التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار

مجلس جامعة المنوفية يكرم أفضل الكليات في استقبال الطلاب للعام الجامعي الحالي

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحاثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟