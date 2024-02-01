ورشة عمل مجانية لتنمية مهارات التعامل مع الجمهور بكلية الآداب بجامعة عين شمس

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نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية بعنوان "مهارات التعامل مع الجمهور" للعاملين بالكلية والجهاز الإداري.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس وإشراف الدكتور هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة، الدكتور. بهاء إبراهيم عبد الحافظ الاستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات

قدمت الورشة الدكتور حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت أ. د حنان سالم محاور وأهداف الورشة والهدف من إنعقادها هو رفع كفاءه وتنمية مهارات التعامل مع الجمهور للعاملين بالكلية وقد بدأت سيادتها بطرح عدة أسئلة في بداية الورشة حول

المهارات المطلوبة في التعامل مع الآخرين، وأهمية أن يكون الموظف الإداريّ يتمتع بمهارات في التعامل مع الآخرين، واستراتيجيات تطوير مهارات التواصل الفعال.

كما تحدثت أيضا عن نماذج للمهارات الناعمة وكيفية التحكم في الذات والقدرة على الثبات الإنفعالي وبينت أن من فوائد الإستماع الفعال أنه يقوم بعلاقات قوية ومثمرة بين الأشخاص وزيادة مستوى التفاهم والتعاون وتقليل الأخطاء والتوتر في التواصل واوضحت أن من خصائص الثبات الإنفعالي أنه يحقق التعاون وبناء علاقات إيجابية وتجنب الصراعات.

وأكدت الدكتور حنان سالم أنه لكي يكون الشخص متمتع بالثبات الإنفعالي علية بتنمية مهارته عن طريق ممارسة التنفس وتجنب الردود العاطفية، توخي الصبر والتفكير قبل الرد، التفكير في حل المشكلات وليست معايشة المشكلات،

وفي نهاية الورشه وجهت ا. د حنان سالم الشكر لسيادة عميدة الكلية ا. د حنان كامل لحرصها الشديد على رفع كفاءه الجهاز الإداري للعاملين بالكلية وتطوير الكلية والنهوض بها.

وفي سياق آخر في إطار الدور الريادي لجامعة عين شمس فى دعم منصات العلم وتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يأتى تشجيع الجامعة على حضور معرض الكتاب كخطوة نحو تعزيز التواصل الثقافي ودعم القطاعات الثقافية في المجتمع، وبتشجيع من إدارة كلية التربية من خلال الدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد الكلية، زار فريق من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 للعام 2024 وذلك يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.