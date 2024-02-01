مع عيد الأنبا أنطونيوس.. تعرف على أعرق 56 ديرا في مصر
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد نياحة القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشأ في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.
وبحسب السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، فقد ولد لوالدين غنيين، ومات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو حياة النسك، وفي عام 269 م، إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية، ومن ثم انطلق للتفرغ لحياة النسك الشديد.
وعلى خلفية الاحتفالات تنشر “الدستور” قائمة بأسماء أهم الأديرة القبطية في مصر وهي كالآتي:
- دير الأنبا أنطونيوس، البحر الأحمر
- دير الأنبا بولا، البحر الأحمر
- دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون
- دير السيدة العذراء (دير السريان)، وادي النطرون
- دير السيدة العذراء (دير البراموس)، وادي النطرون
- دير أبو مقار، وادي النطرون
- دير العذراء (دير المحرق)، القوصية، أسيوط
- دير الأنبا صموئيل المعترف، مغاغة، المنيا
- دير مارمينا، مريوط، الإسكندرية
- دير الأنبا مكاريوس السكندري، جبل القلالي، البحيرة
- دير الأنبا باخوميوس، إدفو، أسوان
- دير العذراء، الحواويش، أخميم
- دير الملاك غبريال (أبو خشبة)، جبل النقلون، الفيوم
- دير الأنبا شنوده (الدير الأبيض)، سوهاج
- دير الأنبا بيشاي (الدير الأحمر)، سوهاج
- دير الأنبا باخوميوس الشايب، الأقصر
- دير مارمينا المعلق، أبنوب، أسيوط
- دير أبو فانا المتوحد (آفا فيني)، الجبل الغربي، ملوي
- دير مارجرجس، الخطاطبة، السادات، المنوفية
- دير القديس موسى النبي، جنوب سيناء
- دير مارجرجس، جنوب أرمنت، الرزيقات، الأقصر
- دير السيدة العذراء، جبل درنكة، أسيوط
- دير السيدة العذراء، ملوي، المنيا
- دير السيدة العذراء، بياض، بني سويف
- دير الشهيد مارجرجس، ميت دمسيس، مركز أجا، الدقهلية
- دير العزب (دير الأنبا ابرام)، العزب، الفيوم
- دير السيدة العذراء، جبل الطير، شرق سمالوط، المنيا
- دير الأنبا توماس، ساقلتة، أخميم، سوهاج
- دير القديس أنبا توماس السائح، الخطاطبة، السادات، المنوفية
- دير الأنبا برسوم العريان، المعصرة، حلوان
- دير السيدة العذراء - الحمام (الفيوم)
- دير السيدة العذراء، الجنادلة، أسيوط
- دير الانبا هدرا السائح، أسوان
- دير الشهيد مارجرجس، المحروسة، نقادة، قنا
- دير الانبا اندراس - ابو الليف، نقادة، قنا
- دير الأنبا بسنتي، نقادة، قنا
- دير الملاك ميخائيل، نقادة، قنا
- دير الأنبا بقطر، نقادة، قنا
- دير الشهيد مارجرجس - المجمع، نقادة، قنا
- دير القديس الانبا بضابا، نجع حمادي، قنا
- دير الشهيد مارجرجس الحديدي، أخميم، سوهاج
- دير الشهداء، أخميم، سوهاج
- دير الشهداء، إسنا، الأقصر
- دير الأنبا متاؤس الفاخوري، إسنا، الأقصر
- دير القديس مرقوريوس فيلوباتير أبوسيفين، طموه، الجيزة
- دير القديس أرسانيوس بجبل طرة
- دير الشمع، ميت شماس، غرب طموه
- دير مارجرجس، سدمنت، إهناسيا، بني سويف
- دير البرشا (دير الأنبا بيشوي الأثري في البرشا)
- دير الأنبا موسى الأسود، العلمين، مرسى مطروح
- دير القديس الأنبا اسحق السائح بجبل أغاثون
- دير القديس يحنس القصير (يوحنا القصير)، وادي النطرون، البحيرة
- دير القديس يحنس القصير، طريق العلمين، النوبارية، البحيرة
- دير الزجاج (دير طون باتيرون، دير الآباء)، معبد أبو صير، برج العرب، غرب الإسكندرية
- دير القديس هرمينا السائح، عزبة الأقباط، مركز البداري، أسيوط
- دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب، طريق الإسماعيلية