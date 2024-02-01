استدعاء حارس عقار للشهادة فى واقعة سقوط شخص من "الرابع" بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء حارس عقار، شهد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع مما أسفر عن مصرعه بدائرة قسم شرطة القطامية لسماع أقواله وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، جراء سقوطه من الطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق أمام جهاز القطامية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع أحد الأشخاص جراء سقوطه من علو داخل منور عقار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.