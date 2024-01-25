7 مارس.. انتهاء فترة تقديم طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة من خريجي 2023

أعلنت النيابة العامة عن موعد انتهاء فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة،والتي تبدأ يوم 3 فبراير المقبل وتنتهي في 7 مارس القادم لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، والتي تبدأ من يوم 28 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 7 مارس القادم، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وحددت النيابة مواعيد صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير إلي 15 فبراير المقبل، فيما حددت موعد صرف الملفات للذكور، اعتبارا من يوم 3 فبراير وحتى 8 فبراير المقبل، واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.