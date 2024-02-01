الإعلان عن طرح جديد من الوحدات السكنية والأراضى للمصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مفاجأة سارة للمصريين العاملين بالخارج، موضحة أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات "بيت الوطن".

طرح شقق وقطع أراضي جديدة

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أنه يجري التنسيق كذلك على تخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج الراغبين في الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية.

وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم في مختلف الجهات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.