الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يواصل صحوته بانتصار متأخر على فايكانو بالدورى الإسبانى

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

واصل أتلتيكو مدريد صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه رايو فايكانو، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 للمسابقة.

وافتتح رينيلدو ماندافا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل ألفارو جارسيا في الدقيقة 43، لكن النجم الهولندي المخضرم ممفيس ديباي منح النقاط الثلاث لأصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأنهى رايو فايكانو المباراة دون مدربه فرانسيسكو رودريجيز، عقب حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام برشلونة، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد رايو فايكانو، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و9 تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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