الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: الأسواق العربية تستحوذ على 40% من إجمالى الصادرات الزراعية لمصر

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

كشفت الدكتورة هدى صالح النمر أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد التخطيط القومى، عن استحواذ الدول العربية على 40% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية لدول العالم، وفى مقدمتها السعودية، بنسبة 12%، يليها دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 23.3%، ثم روسيا 12.5%، والصين 5%، بينما تتذيل القائمة الدول الإفريقية بنسبة 4% من صادرات مصر الزراعية نتيجة قلة الموانئ المؤهلة لتلقى الشحنات المصدرة فى بعض الدول الإفريقية مثل السودان وإثيوبيا، وكثرة الطرق غير الممهدة أو المأمونة لنقل البضائع، بجانب غياب الضمانات الكافية ضد المخاطر بالعديد من الأسواق الإفريقية، فضلًا عن عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة.

مستقبل الصادرات الزراعية المصرية


جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي لعرض ورقة بحثية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، وورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها، حيث تواجه الصادرات الزراعية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة للنهوض بالصادرات الزراعية، إلا أنها مازالت أقل كثيرًا من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها للدول المنافسة.


تطبيق الرخصة الذهبية للصادرات الزراعية

أشارت صالح النمر إلى أن الموالح تشغل الجانب الأعظم من تلك الصادرات بنسبة تصل إلى 27.7%، يليها البطاطس بنسبة 13.4%، ثم البصل بنسبة 8.9%، أى أن هذه المحاصيل الثلاثة تشكل ما يقرب من نصف صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وإذا ما أضيف إليها الصادرات من الفاصوليا، والبطاطا، والرمان، العنب، والمانجو، والطماطم، والفراولة ترتفع مساهمة هذه المحاصيل العشرة إلى أكثر من 60% من إجمالى صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

وشددت على ضرورة العمل على تطبيق سياسا استثنائية للنهوض بالصادرات الزراعية لمصر من خلال تطبيق الرخصة الذهبية فى مشروعات إنتاج وتصدير السلع الزراعية والتوسع فى تقديم دعم نقدى غير مباشر للمزارعين والمستثمرين فى مجال الصادرات الزراعية، وحفز المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى لخلق قيمة مضافة للصادرات الزراعية المصرية.

معهد التخطيط الصادرات الزراعية الدول العربية الرخصة الذهبية المحاصيل صادرات مصر الحاصلات الزراعية

مواد متعلقة

معهد التخطيط يناقش تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"

معهد التخطيط ينظم مؤتمرًا حول "اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ المستدامة"

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل| كساء "منكاورع".. هل يتم تبليط الهرم فعلا؟!.. الحقيقة كاملة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"