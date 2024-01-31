واشنطن تفرض عقوبات على الشبكة المالية لإيران وحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على "ثلاثة كيانات وفرد واحد موجود في لبنان وتركيا لتقديم دعم مالي مهم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشبكة حزب الله المالية".

وجاء في إشعار من وزارة الخزانة أن الكيانات حققت مئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية، “بما في ذلك للحكومة السورية”، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية.

"توفر مبيعات السلع هذه مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".

تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا



وتأتي الجولة الأخيرة من العقوبات وسط استمرار تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا من قبل الوكلاء المدعومة من إيران.

وأدى الهجوم الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن، والذي قال الرئيس جو بايدن إنه مرتبط بإيران، إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة أكثر من 40 آخرين. ووعد بايدن بالرد على الضربة القاتلة.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول كبير في حماس لوكالة رويترز للأنباء أن الحركة تدرس اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، والذي قدمه وسطاء بعد محادثات مع إسرائيل.

وجاء اقتراح وقف إطلاق النار بعد محادثات في باريس شارك فيها رؤساء المخابرات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر مع رئيس وزراء قطر.

وقال الجيش الاحتلال الاسرائيلي إنه يواصل عملياته في وسط وشمال قطاع غزة، ويدعي أن قواته "تنفذ غارات مستهدفة على البنية التحتية وتقضي على عشرات ".

وفي الشاطئ شمالاً، زعمت أنها قتلت عشرة أشخاص وعثرت على "كميات كبيرة من الأسلحة، فضلاً عن وثائق ومعدات عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية". وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود قتلوا في غزة يوم الاثنين.