الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع تاجر بتهمة تخزين 20 طنًا من المواد الغذائية بحلوان

التحقيق مع تاجر
التحقيق مع تاجر

باشرت نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع  مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية، وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "دون ترخيص" لتجارة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية دون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (11.600 طن مكرونة - 9.465 طن مسلى – 9.912 طن زيت طعام) جميعها دون مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حلوان الجزئية مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية السلع الغذائية شرطة التموين

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