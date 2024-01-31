الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة: مصر دائما ما تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية

المستشار الثقافي
المستشار الثقافي لسفارة فلسطين ناجي الناجي

قال المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، إن مصر دائما ما تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثمنا دعم مصر قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخطط الإبادة الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الناجي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - أن الموقف المصري المشرف في دعم القضية الفلسطينية يتجسد أيضًا على المستوي الثقافي من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث قدمت وزارة الثقافة الدعم اللوجيستي الكامل لفلسطين حتى تتمكن من المشاركة بجناح مميز في المعرض هذا العام، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تتناول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من دور النشر المصرية تنشر إصدارات كثيرة عن فلسطين، إلى جانب دور النشر الفلسطينية.

مصر وفلسطين تربطهما علاقات وطيدة على الصعيد الثقافي

وأكد أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات وطيدة على الصعيد الثقافي، وأن هذه العلاقات مستمرة دائمًا وليست مقتصرة فقط على معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاريخيا في هذا المجال بين الدولتين وأن فلسطين لم تغب يومًا عن أي فعالية ثقافية تنظمها مصر، فالصوت الفلسطيني دائما موجود بقوة بكافة المنابر الثقافية المصرية.

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وثمن الناجي، دعم وزارة الثقافة المصرية لفلسطين خلال معرض الكتاب من خلال تخصيص يوم كامل للفعاليات الفكرية والثقافية والسياسية الفلسطينية، ليصبح يوما للتراث الفلسطيني على أرض مصر.

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

كما جرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

القاهرة الدولي للكتاب كتابة الشعر النقاد والأدباء دعم مصر قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني المستشار الثقافي لسفارة فلسطين

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