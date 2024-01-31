الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 2 مليون زائر لمعرض الكتاب.. والإقبال جماهيرى

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز عبد المنعم إبراهيم، تفاصيل ما تم اليوم من فعاليات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم السابع.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن زوار معرض الكتاب في اليوم السابع تجاوزوا مليوني زائر في نسخته الـ55، مؤكدًا أن المعرض يشهد إقبالًا جماهيريًا كثيفًا.

معرض الكتاب يستقبل الجنسيات المختلفة

وأضاف أن المعرض يستقبل الكثير من الجمهور سواء من الجنسيات العربية أو الأجنبية المختلفة، وتصل عدد دور النشر إلى 1200.

وأشار إلى أن هناك العديد من الندوات التي تقام على هامش فعاليات المعرض والكثير من العروض الفنية خارج قاعات العرض والتي تلقى إقبالًا جماهيريًا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع: "هناك أيضًا ندوات مهمة وتوقيع الكتاب، وهناك ندوة مهمة اليوم يقيمها جناح الأزهر الشريف ويحاضر فيها وزيرة الدولة للهجرة عن دور الدولة في الحفاظ على الهوية".

معرض الكتاب اكسترا نيوز معرض القاهرة للكتاب فعاليات معرض الكتاب

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