اليابان تضرب البحرين بثلاثية وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا 2023

بلغ المنتخب الياباني، الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2023، عقب تغلبه على نظيره البحريني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، على ستاد الثمامة المونديالي، في إطار دور الـ 16 للبطولة.

وسجل ريتسو دوان، هدف التقدم للمنتخب الياباني، في الدقيقة 31، 31 بعد أن تابع تسديدة سيا مايكوما القوية والتي ردها القائم.

وأضاف كوبا، نجم ريال سوسيداد، الهدف الثاني في الدقيقة 49، مستغلًا إبعاد خاطئ من قبل لاعب المنتخب البحريني هزاع علي مبارك.

فيما سجل زيون سوزوكي، حارس منتخب اليابان، هدف تقليص الفارق للبحرين، هدف تقليص الفارق للبحرين في الدقيقة 64، قبل أن يحرز أويدا لاعب فينورد الهولندي الهدف الثالث للساموراي بعد مجهود فردي ممتاز.

وسيواجه منتخب اليابان في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مواجهة إيران وسوريا والتي ستقام مساء اليوم، ضمن دور الـ 16 للبطولة.

مواعيد مباريات دور الثمانية لكأس أمم آسيا 2023

الجمعة 2 فبراير

طاجيكستان X الأردن

أستراليا X كوريا الجنوبية

السبت 3 فبراير

اليابان X الفائز من مباراة إيران وسوريا

قطر X أوزبكستان