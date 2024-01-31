الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير.. دفء الكتب يتحدى برودة الطقس فى سابع أيام المعرض

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، توافدًا كبيرًا للزوّار من مختلف جميع محافظات الجمهورية في يومه السابع، رغم برودة الطقس السيئ.

وشهدت الأجواء منذ صباح اليوم الأربعاء، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة البرودة، والتي وصلت إلى حدّ الصقيع، وتقلبات جوية من المتوقع أن تشهدها البلاد على مدار اليوم وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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فى ختام أسبوعه الأول.. التفاصيل الكاملة لأجندة معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض القاهره الدولي للكتاب توافد ا كبير ا للزوار للهيئة العامة للأرصاد الجوية نصنع المعرفة نصون الكلمة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة الـ55

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