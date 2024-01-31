الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه بالجيزة في هذه المواعيد

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم - ۲۸۰ مم المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة ابو النمرس، فقد تم الانتهاء من مد خط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم ومتبقى أعمال الربط.
 

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه ۱۰ ساعات من العاشرة مساء الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٢ إلى الثامنة صباح السبت الموافق ۲۰۲٤/٢/٣ لإتمام أعمال الربط، علمًا بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: منيل شيحه، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الاشطر، زاوية أبو مسلم. 

 

تكليفات محافظ الجيزة 
 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. 


كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.


وتشير محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

أبو النمرس قطع مياه محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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