الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 26 ألف رأس ماشية بالغربية

تحصين ماشية
تحصين ماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم  الأربعاء، 26 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، الدكتور حاتم أنور، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية  أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز كافة التدابير وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية لترقيم الماشية الاجراءات الاحترازية

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