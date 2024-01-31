الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة مسن ملقاة بجوار الطريق بالقرب من القناة السادسة بطنطا

جثة
جثة

عثر أهالي منطقة الكورنيش التابع لدائرة قسم ثان طنطا، على جثة مسن في العقد السابع من العمر ملقاة بجوار الطريق بالقرب من القناة السادسة.


تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لـ مسن مجهول الهوية في ممشى كورنيش ترعة قاصد التابع لحي ثاني طنطا بمحافظة الغربية بالقرب من القناة السادة طريق محلة منوف.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لـ مسن في منتصف العقد السابع من عمره وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات.

 

منطقة الكورنيش قسم ثان طنطا القناة السادسة جثة مسن مجهول الهوية

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