الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط العثور على جثة شاب بشبرا

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

يقوم رجال مباحث قسم شرطة شبرا بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور علي جثة شاب مصاب بطعنات نافذة لتحديد خط سير المتهم بقتله واعداد الاكمنة اللازمة لضبطه 

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة شبرا، جهودهم في ضبط عامل متهم بقتل شاب طعنا بالسكين.

وأنهى عامل حياة شاب في الخلفاوي بمنطقة شبرا مصر طعنًا بالسكين، بسبب خلاف مادي بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في الجسد، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين إصابته بطعنة بالجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

تفريغ كاميرات تفريغ كاميرات المراقبة العثور على جثة جثة شبرا

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