الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يهنئ رئيس جزر القمر على فوزه بولاية رئاسية جديدة

الرئيس السيسي وغزالي
الرئيس السيسي وغزالي عثماني

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بـ"غزالي عثماني"، رئيس جزر القُمر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القُمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص مصر على مُواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمُستدامة.

من جانبه ثمن الرئيس القُمري اللفتة الكريمة، مشددًا على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا العلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات، وتعميق التفاهم بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

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