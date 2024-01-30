"ابن هاجر محمد".. كواليس العثور على رضيع بمدخل عقار في المحلة

عثر أهالي قرية “محلة أبو علي” على طفل حديث الولادة ملقى بمدخل أحد العقارات.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عاصم مدير مباحث المديرية يفيد بعثور الأهالى علي طفل حديث الولادة داخل قرية محلة ابوعلي التابعه لمركز ومدينة المحلة الكبري.

سوار مكتوب عليها " ابن هاجر محمد"

وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين أن الطفل حديث الولادة لايزيد عمره عن 7 أيام وبيده سوار مكتوب عليه " ابن هاجر محمد" وتم نقله إلى المستشفي العام بالمحلة الكبرى لحين العثور على أهله.

وحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.