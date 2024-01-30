الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

واشنطن: نتوقع أن تحدد إسرائيل ما تحتاجه للالتزام بقرار "العدل الدولية"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تحدد ما تحتاجه للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، وذلك في نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”.

التدابير الأمنية 

وقال د.محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني إن الكيان الصهيوني يسعى بسياسته الواضحة والمعلنة إلى جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وذلك من أجل إجبار المواطنين إلى ترك الوطن والهجرة للخارج.

وأكد وزير العدل الفلسطيني أن مجلس الأمن مسئول الآن مسئولية مباشرة عن ضمان استقرار الأمن فلسطين بعد قرارات محكمة العدل الدولية.

أضاف أنه يدعو الولايات المتحدة التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وديمقراطية العيش التوقف عن استخدام حق النقد الفيتو لصالح الكيان الصهيوني.

الخارجية الامريكية قرارات العدل الدولية اكسترا نيوز نبأ عاجل الحرب بغزة

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