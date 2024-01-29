وزير العدل الفلسطيني: أدعوا أمريكا التوقف عن استخدام الفيتو لصالح الكيان الصهيوني

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الكيان الصهيوني يسعى بسياسته الواضحة والمعلنة إلى جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وذلك من أجل إجبار المواطنين إلى ترك الوطن والهجرة للخارج.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن مسئول الآن مسئولية مباشرة عن ضمان استقرار الأمن فلسطين بعد قرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف في حديثه، أنه يدعوا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وديمقراطية العيش التوقف عن استخدام حق النقد الفيتو لصالح الكيان الصهيوني.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في المجازر والانتهاكات التي تم ممارستها ضد الشعب الفلسطيني على أيدي الاحتلال الصهيوني".

الموقف الأوروبي الضعيف

واستطرد: "الموقف الأوروبي مخذل للغاية، حيث لم يتم اتخاذ قرار حاسم ضد الكيان الصهيوني على كل هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب المدني الفلسطيني".