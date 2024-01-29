الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل الفلسطيني: أدعوا أمريكا التوقف عن استخدام الفيتو لصالح الكيان الصهيوني

الدكتور محمد الشلالدة
الدكتور محمد الشلالدة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الكيان الصهيوني يسعى بسياسته الواضحة والمعلنة إلى جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وذلك من أجل إجبار المواطنين إلى ترك الوطن والهجرة للخارج.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن مسئول الآن مسئولية مباشرة عن ضمان استقرار الأمن فلسطين بعد قرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف في حديثه، أنه يدعوا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وديمقراطية العيش التوقف عن استخدام حق النقد الفيتو لصالح الكيان الصهيوني.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في المجازر والانتهاكات التي تم ممارستها ضد الشعب الفلسطيني على أيدي الاحتلال الصهيوني".

الموقف الأوروبي الضعيف 

واستطرد: "الموقف الأوروبي مخذل للغاية، حيث لم يتم اتخاذ قرار حاسم ضد الكيان الصهيوني على كل هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب المدني الفلسطيني".

محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطينى القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى الموقف الدولي من حرب غزة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل