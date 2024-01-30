السفيرة مشيرة خطاب: عريضة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية تحول خطير فى مسار الأزمة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عريضة الاتهام التى قدمتها دولة جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية فى فلسطين من قبل إسرائيل بمثابة تحول خطير فى مسار الأزمة، كما أن القرارات الوقتية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية هو مُقدمة لوقف إطلا النار في قطاع غزة، خاصة أن إسرائيل تواجه تهمة خطيرة بارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى جميع الدول أن تتكاتف ضد أبشع جرائم إسرائيل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وشهدت ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" ضمن فعاليات محور "ظواهر ثقافية اجتماعية" في القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشاركة كل من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجى الناجى، الكاتب الصحفى والنائب د.محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب، ويديرها مصطفى كريم، أنها تشيد بدور الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتفاوض لتبادل الأسرى، والدور المصرى فى تقديم المساعدات لفلسطين.

معرض الكتاب

وأكدت "خطاب" أن وسائل الإعلام المصرية والعربية لعبت دورا فى متابعة الموقف دون التسرع فى تقييم الموقف، مشيرة إلى أنه على النقيض بالنسبة لدور وسائل الإعلام الغربية التى انحازت بشكل كبير للموقف الإسرائيلي رغم جرائمه فى حق الشعب الفلسطيني.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل، يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب