الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غرفة القاهرة التجارية والمركز التايوانى يبحثان سبل زيادة التبادل التجارى والاستثمارى المشترك

الغرف التجارية
الغرف التجارية

ناقشت غرفة القاهرة التجارية والمركز التجاري التايواني سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك بهدف دعم اقتصاد البلدين، جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال استقبال شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة السيدة "سكلى وانج" مديرة مركز تايوان التجاري بالقاهرة، في حضور الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

تناولت المباحثات سبل دعم التعاون في الفترة القادمة، ما يؤدي إلى زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تنعكس على رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

وقال شريف يحيى إن الغرفة تفتح آفاقًا جديدة مع كل الدول لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتوفر كل البيانات اللازمة عن السوق المصرية وما بها من فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وكذلك سلع متنوعة ذات مواصفات عالمية في ظل دعم الحكومة المصرية للمستثمرين والاستثمار والحوافز التي توفرها لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وتابع "يحيى": نحن نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع تايوان من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين تحت رعاية الغرفة والمركز التجاري التايواني.

من جانبها، قالت "سكلى وانج" إن زيارتها الغرفة تستهدف توطيد العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي وبحث سبل جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال زيادة التنسيق بين الغرفة والمركز التجاري التايواني وتوفير البيانات اللازمة التي تزيد من العلاقات الاقتصادية الثنائية.

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