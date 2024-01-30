رئيس مياه البحيرة يناقش الانتهاء من الوصلات المنزلية لقرى "حياه كريمة"

اجتمع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بمسؤلي قطاعات المشروعات والمالية والتخطيط، والشركات المنفذة للوصلات المنزلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لوضع اللمسات الأخيرة لعملية الانتهاء الكامل للوصلات المنزلية فى قرى حياه كريمة.

وبحسب بيان للشركة القابضة، اليوم الثلاثاء، تم مناقشة نسب التنفيذ النهائية وحث الشركات المنفذة على سرعة الانتهاء وتسليم المشروع فى اقرب وقت وكذلك مناقشة المشكلات والعقبات التي تعيق مواصلة العمل فى جميع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".



وشدد "نشأت" على ضرورة الدفع بفرق عمل اضافية للانتهاء من الوصلات طبقًا للجدول الزمنى المحدد، وكذلك تقديم مقترحات لتقليص العامل الزمنى لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسب المتفق عليها ومطابقتها.

واشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة".



على صعيد أخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ضعف المياه عن مركز ومدينة البداري اعتبارًا من الساعة 6 مساء الثلاثاء 30 يناير حتى 6 مساء الأربعاء 31 يناير لمدة 24 ساعة.



وارجعت الشركة سبب الضعف نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط المياه العكرة قطر 1000مم بمحطة مياه البدارى المرشحة.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.