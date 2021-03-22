22.5 % زيادة فى مياه المنتجة من «القابضة للشرب والصرف»
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:59 ص
أميرة ممدوحطباعة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م3، تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 20192020.
بينما تقدر كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بنحو 25.56 مليار م3 تمثل 31.5%من جملة الموارد المائية عام 20192020، مقابل 25.69 مليار م3 عام 20182019 بنسبة نقص قدرها 0.5%.
ويشير التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمياه بشأن رصد مؤشرات الهدف السادس من مؤشرات التنمية المستدامة إلى أنه مازالت 129 دولة ليست على المسار لتنفيذ المؤشر رقم 6-5-1 المعنى بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حين أن مصر كانت من أوائل الدول التي رصدت هذا المؤشر بدرجة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية بلغت 40%.
ولفت جهاز الإحصاء إلى أن كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة بلغت 61.63 مليار م3 عام 20192020 مقابل 61.65 مليار م3 عام 20182019 بنسبة نقص 0.3%، بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 11.53 مليار م3 عام 120192020 مقابل 10.70 مليار م3 عـام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 7.8%.
وبلغت كمية المياه النقية المنتجة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 11 مليار م3 عام 20192020 مقابل 8.98 مليار م3
عام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 22.5%، بينما بلغت كمية المياه المباعة 8.5 مليار م3 عـام 20192020 مقابل 6.41 مليار م3 عام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.
بينما تقدر كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بنحو 25.56 مليار م3 تمثل 31.5%من جملة الموارد المائية عام 20192020، مقابل 25.69 مليار م3 عام 20182019 بنسبة نقص قدرها 0.5%.
ويشير التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمياه بشأن رصد مؤشرات الهدف السادس من مؤشرات التنمية المستدامة إلى أنه مازالت 129 دولة ليست على المسار لتنفيذ المؤشر رقم 6-5-1 المعنى بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حين أن مصر كانت من أوائل الدول التي رصدت هذا المؤشر بدرجة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية بلغت 40%.
ولفت جهاز الإحصاء إلى أن كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة بلغت 61.63 مليار م3 عام 20192020 مقابل 61.65 مليار م3 عام 20182019 بنسبة نقص 0.3%، بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 11.53 مليار م3 عام 120192020 مقابل 10.70 مليار م3 عـام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 7.8%.
وبلغت كمية المياه النقية المنتجة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 11 مليار م3 عام 20192020 مقابل 8.98 مليار م3
عام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 22.5%، بينما بلغت كمية المياه المباعة 8.5 مليار م3 عـام 20192020 مقابل 6.41 مليار م3 عام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.