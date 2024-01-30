"مصر للألومنيوم" تحقق صافي ربح 3.43 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2023

كشفت شركة مصر للألومنيوم احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه أظهرت المؤشرات المالية لـشركة مصر للألومنيوم، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 101%، على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

تفاصيل صافي الربح للشركة



وأوضحت شركة مصر للألومنيوم احدي شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وووفقا لشركة مصر للألومنيوم،أنه ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

نمو الأرباح يرجع إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق



وأرجعت الشركة، نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.



يشار إلى أن مصر للألومنيوم احدي شركات وزارة قطاع الأعممال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية حققت صافي ربح بلغ 1.63 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.