الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قصف مدفعى إسرائيلى واشتباكات عنيفة جنوب خان يونس

قصف مدفعى إسرائيلى
قصف مدفعى إسرائيلى

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثلاثاء على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، بعد قرارات محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي ضد إسرائيل.

ويتجدد القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، والذي تحاصره قوات الاحتلال منذ أيام وتمنع إجلاء الطواقم الطبية والنازحين والمصابين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، أن قواته تخوض معارك قتالية داخل أنفاق حركة حماس في خان يونس في قطاع غزة.

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