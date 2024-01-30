الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. المرصد: 8 قتلى بينهم موالون لإيران فى قصف إسرائيلى لدمشق

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

قتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مقرًا لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس إن "قصفًا إسرائيليًا بثلاثة صواريخ استهدف مقرًا لحزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأوضح في بيان لاحق "ارتفع عدد قتلى الاستهداف الذي يرجح أنه إسرائيلي لموقع في السيدة زينب بريف دمشق إلى 8 أشخاص بينهم سوريان اثنان على الأقل، أحدهما مرافق لأحد ضباط ميليشيا واثنان من مقاتلي حزب الله اللبناني"، بعدما كان أشار في حصيلة سابقة إلى مقتل سبعة، وتعذّر على المرصد تحديد ما إذا كان بين القتلى مدنيون.

وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء من جهتها أن "الكيان الإسرائيلي استهدف مركزًا استشاريًا إيرانيًا في منطقة السيدة زينب". 

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