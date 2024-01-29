فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى رد الاعتبار للمرأة المصرية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس السيسي رد للمرأة اعتبارها لأنه يعلم أن مردود ذلك على الوطن لأنها تسهم في تنمية الوطن وتربية النشء، مؤكدة أن أي مجال دخلت فيه المرأة بعد ذلك أنه لا يوجد فارق بينها وبين الولد.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة الآن أصبحت وزيرة وقاضية وفي مجلسي النواب والشيوخ، وهذا كله مردوده للوطن، مشيرة إلى أن المرأة كانت قبل ذلك ملكة والملكات المصريات كانت أساطير ولهذا من حق القيادة السياسية رد الاعتبار للمرأة المصرية.

لولا وجود المرأة ما كان ولد أي شخص عظيم

وتابعت، أنه لولا وجود المرأة ما كان ولد أي شخص عظيم، مؤكدة أن المرأة لديها إمكانيات مميزة وأحيانًا تكون أفضل من بعض الرجال.