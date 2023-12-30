الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن": الرئيس السيسى يدعم المرأة المصرية ببرامج تضامنية متنوعة (فيديو)

السيسي
السيسي

أكدت نرمين منصور، مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة المصرية، ويوجه بتقديم الدعم والتمكين والحماية والرعاية والتوعية لها، مشيرة إلى أن نسبة 89% من برامج الوزارة تستهدف المرأة.

وأشارت منصور، في حديث هاتفي مع الإعلامية منى عبدالغني، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على شاشة "CBC"، إلى أن الدولة تقدم إعانة للمرأة المعيلة، التي تبرز دورها في كل المجالات، وتضمن لها معاشات تكافل وكرامة، التي شهدت زيادة بنسبة 40% في العام الماضي، وتصل إلى متوسط 680 جنيهًا شهريًا للأسرة.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص للأسر المستفيدة من برامجها، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والغذائية لها، مثل إعفاء 5 ملايين طالب من الرسوم الدراسية، وتقديم سلة غذائية متكاملة للحوامل في الألف يوم الأولى من حملهن.

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