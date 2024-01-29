على عبدالنبى يكشف عن الحلم النووى الذى أوقفه مبارك بسبب حادث "تشرنوبل"

أكد الدكتور علي عبدالنبي، النائب السابق لهيئة المحطات النووية، أن مصر كانت تطمح إلى إنشاء محطات للطاقة النووية منذ زمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي رغب في جعل القاهرة قوة صناعية تعتمد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال تحقيق الاستقلالية في هذا المجال.

وقال عبدالنبي، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يبث على قناة "Ten"، إن مصر شاركت في مناقصة عام 1964 في عهد عبدالناصر لشراء محطة نووية، لكنها لم تتمكن من إتمام الصفقة، وفي عهد السادات شاركت مصر في مناقصة أخرى عالمية لشراء محطة نووية، وفازت بها ألمانيا، لكن الرئيس الأسبق حسني مبارك ألغى المشروع بعد حادث تشرنوبل النووي.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أعاد الحلم النووي المصري إلى الواجهة، مشددًا على أن قرار بناء محطات الطاقة النووية هو قرار سياسي أولا وفني ثانيا، وأن شراء محطات الطاقة النووية يتطلب الأمر المباشر من القيادة السياسية، وأن موقع الضبعة الذي تم اختياره لإقامة المحطات النووية كان محددًا منذ الثمانينيات، وأن مشروع الضبعة النووي تم تنفيذه بفضل إرادة الرئيس السيسي.