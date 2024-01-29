"حماس": المجازر الإسرائيلية ستبقى وصمة عار على جبين الداعمين لهذا الكيان

قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، مساء اليوم الإثنين، إن المجازر الإسرائيلية ستبقى وصمة عار على جبين الداعمين لهذا الكيان والمتقاعسين عن وقف هذه الجرائم.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد عدوانه ومنع وصول المساعدات الإغاثية يضع علامات استفهام كبيرة على المجتمع الدولي.

وأكد حمدان أن قصف الاحتلال المتكرر لمراكز "الأونروا" المحمية بموجب القانون الدولي تدفعنا إلى التساؤل عن مواقف الدول الصامتة والمتفرجة، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها "الأونروا" بناء على رواية الاحتلال من فصل لموظفين هي خطوة مستنكرة وتحرف بوصلة الوكالة.

وأوضح القيادي في حماس أن مخازن "الأونروا" تعرضت للقصف بصورة مباشرة من أجل فرض التجويع على الشعب الفلسطيني ولم نسمع استنكارا من مدير الوكالة.

وأضاف أن 9 دول في مقدمتها الولايات المتحدة أعلنت تعليق تمويلها للأونروا في تأكيد لانغماس هذه الدول في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

حمدان: عنوان الهدوء في المنطقة هو وقف العدوان علي الشعب الفلسطيني

ودعا وكالة "الأونروا" إلى التراجع عن قرارها فصل الموظفين الفلسطينيين، مؤكدا أن عنوان الهدوء في كل المنطقة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ولفت حمدان إلى أن ما يصدر عن إعلام العدو حول صفقة مرتقبة هدفه ترضية أهالي الأسرى لدى المقاومة، متابعا: "نحن قدمنا مبادرات وأفكار محددة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من جانب الاحتلال".

وثمن القيادي في حركة حماس، المقاومة في اليمن ولبنان والعراق لنصرة غزة عبر استهداف الاحتلال الإسرائيلي والمصالح الأمريكية.

وشدد حمدان على أن استمرار الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لكيان متهم بالإبادة الجماعية يعني تحدي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحكمة العدل الدولية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة.