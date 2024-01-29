السفير عمرو رمضان: كل اتفاقيات "التجارة العالمية" هدفها تحرير التجارة

قال السفير عمرو رمضان إن كل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية هدفها تحرير التجارة وهو ما يساهم فى استقرار الأسواق، الا اتفاق" التريبس" المتعلق باتفاقية الملكية الفكرية والذى يجب أن يكون تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وليس منظمة التجارة العالمية.

أضاف رمضان، فى ندوة "ذكريات دبلوماسية" ضمن فعاليات القاعة الدولية ببلازا 2 بمعرض القاهرة الدولى للكتابالـ 55 التى تديرها الإعلامية هبه حمزة، أن اتفاقية الملكية الفكرية اعتمدت فى مراكش 1994 ودخلت حيز التنفيذ ١٩٩٥ إلا أن الدول النامية لم يطبق فيها إلا بعد ذلك بسنوات، لافتا إلى أن مصر قبل ٢٠٠٥ اكتشفت بعض القيود وهو ما استدعى تقديم القانون المصرى الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتم اعتماده.

ولفت رمضان إلى أن الدول الأوروبية طالبت بتفعيل الاتفاقية الدولية، إضافة إلى مطلبهم بحصولهم على مزايا إضافية على الدول النامية خاصة فيما يتعلق بحقوق شركات الأدوية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.