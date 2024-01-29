الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السفير عمرو رمضان: كل اتفاقيات "التجارة العالمية" هدفها تحرير التجارة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال السفير عمرو رمضان إن كل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية هدفها تحرير التجارة وهو ما يساهم فى استقرار الأسواق، الا اتفاق" التريبس" المتعلق باتفاقية الملكية الفكرية والذى يجب أن يكون تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وليس منظمة التجارة العالمية.

أضاف رمضان، فى ندوة "ذكريات دبلوماسية" ضمن فعاليات القاعة الدولية ببلازا 2 بمعرض القاهرة الدولى للكتابالـ 55 التى تديرها الإعلامية هبه حمزة، أن اتفاقية الملكية الفكرية اعتمدت فى مراكش 1994 ودخلت حيز التنفيذ ١٩٩٥ إلا أن الدول النامية لم يطبق فيها إلا بعد ذلك بسنوات، لافتا إلى أن مصر قبل ٢٠٠٥ اكتشفت بعض القيود وهو ما استدعى تقديم القانون المصرى الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتم اعتماده.

ولفت رمضان إلى أن الدول الأوروبية طالبت بتفعيل الاتفاقية الدولية، إضافة إلى مطلبهم بحصولهم على مزايا إضافية على الدول النامية خاصة فيما يتعلق بحقوق شركات الأدوية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

txt

تخفيضات على أسعار المجلدات بجناح سور الأزبكية في معرض الكتاب

IMG-20240129-WA0547
IMG-20240129-WA0547
معرض الكتاب فعاليات معرض الكتاب أجندة معرض الكتاب ندوات معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل