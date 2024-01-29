الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عزة فتحى: الأمن الفكرى أبرز الوسائل لمواجهة التطرف والإرهاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الدكتورة عزة فتحى، أستاذ مناهج علم الاجتماع جامعة عين شمس، إنها ليست أستاذة علم اجتماع وحسب، بل وزوجة العميد محمد سعيد فى إدارة مكافحة التطرف، والذى استشهد  منذ خمس سنوات فى أحلك مواجهاته للجماعات الإرهابية.

وأضافت "فتحى" خلال فعاليات ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب فى الشرق الأوسط" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أنها بدأت منذ عام ٢٠١١ العمل على قضية " الأمن الفكري"، مشيرة إلي أن زوجها الشهيد داىما ما كان يؤكد لها أن الإرهاب لم ينته لأنه حلقات عنقودية، وأنها تؤكد أن مشكلة التطرف يدعمه الغلو الديني واستغلال تلك الجماعات للشباب المتحمسين ممن لديهم روح المغامرة.

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ولفتت فتحى إلى أن في عام 2012  شهدت تعرضها لعدد من عمليات التنمر والتطرف الفكرى فى الجامعة ومن قبل بعض الأساتذة، ولفتت إلى أنه من تسعينيات القرن الماضى دائمًا ما كان يروج الجماعات المتطرفة لقضية الفكر والقضية الفلسطينية متسائلة: أين هذه الجماعات مما يحدث الآن فى فلسطين، وأشارت إلي أنها تقوم برصد أبرز التحولات الفكرية التى تدعمها مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك دراسة موقف المرأة من التطرف فى إطار برامج الوقاية من التطرف.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجنحة معرض الكتاب معرض لكتاب إصدارات

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